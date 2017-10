Samsung porta gli schermi HDR LED nei cinema della Thailandia

ha firmato il primo accordo di fornitura all’estero per il suo Cinema LED, lo schermo a LED ad alta risoluzione progettato per le sale cinematografiche.

L’accordo è stato firmato con la catena di cinema thailandese Major Cineplex, e vedrà l’installazione da parte di Samsung del pannello da 10,3 metri 4K HDR, a partire dal Siam Paragon Cineplex di Bangkok, che aprirà i battenti il prossimo anno.

Per Samsung si tratta si tratta di un accordo importantissimo, dal momento che la catena ha 110 cinema e 668 sale nella nazione.

Samsung ha anche installato il pannello in una sala di Seoul, presso il Lotte Cinema, nel mese di Luglio.

La compagnia, ha affermato che lo schermo è in grado di garantire una luminosità fino a 10 volte superiore rispetto ai proiettori convenzionali. E’ proprio questa la chiave per godersi appieno del potenziale dell’HDR, un aspetto su cui la compagnia asiatica sta puntando massicciamente negli ultimi tempi, anche per il mercato delle televisioni domestiche.