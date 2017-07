Samsung potrebbe aver rivelato a sorpresa il Note 8

dovrebbe svelare il prossimo mese, a New York, il Galaxy Note 8 , lo smartphone top di gamma per la seconda parte dell’anno. Tuttavia, il gigante coreano potrebbe averlo inavvertitamente già mostrato.

L’azienda coreana, infatti, ha inviato un tweet contenente un dispositivo misterioso accompagnato dal claim “Do what you want. #Exynos will get things done”, che ovviamente aveva l’obiettivo di pubblicizzare il nuovo processore della gamma prodotta in casa, ma in molti hanno indicato il cellulare mostrato nella fotografia come il Galaxy Note 8, come notato anche da molti utenti che sembrano aver apprezzato le linee del phablet.

Chiaramente al momento sono semplici supposizioni e non sappiamo se si tratta sul serio del Note 8 oppure no. Come si può vedere in calce, però, dovrebbe trattarsi di un dispositivo con schermo curvo edge-to-edge e caratterizzato dall’assenza di qualsiasi tipo di pulsante. I sensori nella parte superiore dell’immagine, inoltre, dovrebbero rappresentare il riconoscimento facciale.