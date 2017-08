Samsung potrebbe regalare una cover con Galaxy Note 8, ma non in Europa

potrebbe essere un ottimo dispositivo, a giudicare dai vari leak emersi finora. Tuttavia, il continuo cercare dida parte della società sudcoreana può portare adrelativi all'utilizzo del dispositivo in questione, come il non riuscire ad impugnare ilsenza toccare il touchscreen.

Tuttavia, Samsung sembra aver compreso il problema e, per non far infuriare i suoi potenziali acquirenti, potrebbe decidere di includere una cover all'interno della confezione di Galaxy Note 8, in modo del tutto simile a quanto già avvenuto con Galaxy Note 7 Fan Edition sul mercato coreano. Alcune fonti descrivono una cover molto sottile e con un valore di mercato che oscilla tra i 14 e i 22 euro circa.

Sembrano, però, esserci brutte notizie all'orizzonte per noi italiani. Infatti, stando a quanto riportato dai colleghi di Android Police, è molto probabile che la suddetta cover non venga inserita da Samsung nelle confezioni destinate a Europa, Russia e Stati Uniti d'America. Staremo a vedere.