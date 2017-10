Samsung presenta la nuova 360 Round: ha 17 lenti e sei microfoni!

ha svelato una nuova fotocamera sferica, in grado di scattare fotografie e video a 360°. Si chiama 360 Round ed è dotata di diciassette lenti, di cui otto coppie che sono posizionate orizzontalmente ed una singola lente disposta verticalmente.

La macchina fotografica e le sue lenti sono resistenti all’acqua ed è compatibile per effettuare dirette streaming. La 360 Round si basa sulla prima telecamera del genere, ed è frutto del Project Beyond.

Samsung ha sottolineato, con molto orgoglio, che la fotocamera non richiede nessuna ventola per il raffreddamento, che la rende anche più leggera rispetto alle altre. La fotocamera unisce tutte le immagini per creare un ambiente virtuale attraverso il software in dotazione su PC.

Di seguito la scheda tecnica completa:

17 lenti con apertura 1/2.8 pollici, sensore d’immagine da 2MP e lenti f/1.8

Sei microfoni interni e supporto a due esterni

Connettività LAN ed USB-C

10GB di RAM e 40GB di memoria interna, espandibile fino a 2TB con SSD SSD, e 256GB con microSD

Pesa 1.93kg

Alimentazione da 19V, 21.1A

La disponibilità è prevista per Ottobre, ma non è noto il prezzo.