Samsung presenta la nuova bikini cover per Galaxy S8

Ieri 29 marzo Samsung ha finalmente svelato al mondo i suoi nuovi, telefoni top gamma che tagliano ogni ponte con il passato e inaugurano una nuova era della telefonia.

I dispositivi infatti sfoggiano un design mai visto prima, ben oltre anche le ottime linee viste con LG G6, la perfetta fusione fra vetro e metallo, una piccola opera d’arte e ingegneria… che Samsung ha voluto rovinare, distruggere con una cover pensata forse davvero in malo modo.

Ecco infatti la 2Piece Cover per Galaxy S8, praticamente un bikini due pezzi da mettere al vostro nuovissimo gioiello da 800-900 euro. Sono colorate, si agganciano perfettamente alla parte superiore e inferiore del telefono, ma in quanto a design queste cover hanno davvero poco da insegnare. Nel caso in cui invece vi piacciano, basta spendere 20 euro per farle vostre, del resto il gusto è sempre soggettivo.