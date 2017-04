Samsung presenta la nuova gamma di TV 4K MU

Nella serata di ieriha annunciato la disponibilità ed i prezzi per la gamma di televisori, che secondo la compagnia coreana renderà la risoluzione 4K più accessibile. L’offerta parte da un televisore da 40 pollici ed arriva agli 82 pollici, e tutti supportano anche l’High Dynamic Range.

La Serie MU 6 comprende solo l’interfaccia Smart TV di Samsung e lo Smart Remote Control, mentre la Serie MU 9 include, oltre alle due feature citate precedentemente, uno strato antiriflesso sullo schermo, e colori e neri più intensi. L’MU 6 parte da 549 Dollari, mentre l’MU 9 ha un prezzo base di 1999 Dollari, come rivelato dal sito ufficiale dei prodotti, raggiungibile attraverso questo indirizzo.

Si tratta di un’offerta senza dubbio accessibile rispetto ai top di gamma, ma non la più conveniente del mercato, dal momento che l’E-Series 2017 di Vizio parte da 550 Dollari per il modello da 55 pollici.