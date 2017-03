Samsung presenta la nuova Gear 360: design rinnovato, 4K e trasmissioni live

Oltre ai nuovi Galaxy S8 e S8+, al Gear VR 2017 e al Sensing Controller, Samsung ha presentato a New York anche la nuova camera, che rispetto al modello precedente guadagna una migliore qualità e un design più aggraziato.

Questo nuovo gioiellino tecnologico è in grado di girare video a 360 gradi a risoluzione 4K, 4096 x 2160 pixel, ma soprattutto è capace di fare trasmissioni live in 2K. Il segnale viene prima mandato al telefono in modalità wireless, poi caricato direttamente sul web come trasmissione in diretta, qualunque sia la sua destinazione - Facebook o YouTube.

A differenza del modello lanciato all’inizio del 2016, questa nuova Gear 360 non è più una curiosa palla da baseball, ha guadagnato un comodo manico per facilitare la sua tenuta. Questo nuovo modello sarà disponibile durante la primavera a 349 dollari, si connette ovviamente con gli ultimi telefoni Samsung ma anche con qualsiasi altri Device Android a partire da Lollipop 5.0 e successivi.