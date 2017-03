Samsung presenta il nuovo Gear VR con Sensing Controller

Oltre ai nuovi Galaxy S8 e S8+ , Samsung ha presentato a New York anche un visorecompletamente riveduto e corretto. Arriverà sul mercato insieme ai nuovi smartphone il prossimo 21 aprile e costerà 129 dollari, ma cosa ha di nuovo rispetto al passato?

Il visore in se guadagna soltanto un nuovo colore chiamato Orchid Grey, l’hardware invece è rimasto identico allo scorso anno. La vera novità è rappresentata dal nuovo Sensing Controller, uno strumento che faciliterà esponenzialmente la navigazione fra i contenuti in realtà virtuale: librerie di giochi, fotografie, film, tutto è ora a portata di mano, letteralmente.

Con il nuovo controller è possibile anche giocare o navigare via browser, non sarà però integrato all’interno delle nuove confezioni dei Gear VR. Bisognerà acquistarlo separatamente per 39 dollari, inoltre sarà compatibile anche con Oculus Rift e 20 giochi già presenti sulle piattaforme VR. Prossimamente i titoli compatibili diventeranno 70.