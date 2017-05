Samsung presenta il nuovo Notebook 9 Pro, con S-Pen

, al Computex in corso a Taipei in questi giorni, ha presentato il nuovo, che vede il debutto dell’in un nuovo settore. A differenza del predecessore, questa nuova versione Pro include una cerniera a 360°, proprio come i computer portati della seriedi Lenovo.

Ciò vuol dire che il Notebook 9 Pro potrà essere utilizzato sia come tablet che computer portatile.

L’S-Pen, invece, comprende circa 4.000 livelli di pressione e la capacità di rilevare l’inclinazione per l’ombreggiatura (proprio come la nuova Surface Pen di Microsoft). E’ anche presente il software per il foto ritocco e disegno Air Command di Samsung, ma può anche essere usato per le note e la modifica dei documenti.

Samsung ha precisato che l’S-Pen è pienamente compatibile con Windows Ink, il che vuol dire che gli utenti potranno utilizzare lo stilo in Windows 10.

Nei negozi saranno disponibili due varianti, da 13,3 e 15 pollici, ed entrambi comprenderanno gli ultimi processori Core i7 di Intel. La versione da 13,3 pollici sarà disponibile nei tagli di memoria da 8 gigabyte di RAM, mentre il modello più grande ne includerà 16 gigabyte. Entrambi sfoggeranno un’SSD da 256 gigabyte per la memoria interna, mentre il modello da 15 pollici includerà una scheda grafica Radeon 450 di AMD.

Per la carica rapida, bisognerà utilizzare la porta USB-C, che sarà accompagnata da due porti USB regolari, un ingresso HDMI ed il supporto microSD. E’ anche presente una fotocamera frontale perfettamente integrata con Windows Hello.

Non sono invece disponibili informazioni sulla disponibilità ed il prezzo.