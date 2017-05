Samsung presenta il primo display OLED elastico al mondo

, la divisione specializzata nella produzione di pannelli del produttore coreano, presenterà il primo display OLEDelastico al mondo nel corso di una conferenza che terrà negli Stati Uniti.

L’azienda asiatica ha precisato che si tratterà di un pannello a diodi da 9.1 pollici che sarà pieghevole ed arrotolabile, e può essere allungato per essere utilizzato in molti mercati, compreso l’Internet of Things, l’intelligenza artificiale, le automobili e gli indossabili.

Un portavoce della compagnia, ha affermato che “questo OLED elastico può essere trasformato (curvato, piegato ed arrotolato) in entrambi i lati, e sia sopra che sotto e quando viene tirato può essere ammaccato fino a 12 millimetri, come un pallone, per poi tornare alla sua forma originale".

La tecnologia è ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo, e Samsung almeno al momento non è in grado di fornire stime sulla possibile messa in vendita.

IHS, nel frattempo, stima che le vendite globali dei display flessibili toccheranno quota 15,7 miliardi di Dollari entro il 2020, e 5,3 miliardi di Dollari quest’anno.