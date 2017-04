Samsung presenta THE FRAME Art Gallery alla Milano Design Week 2017

presenta durante lala sua gamma di TV premium e inaugura, una vera e propria galleria d’arte che, dal 4 al 9 aprile, esporrà presso la Samsung SMART Arena di Via Mike Bongiorno 9 la nuova gamma di TV THE FRAME e QLED.

“In Samsung abbiamo l’obiettivo di offrire ai nostri clienti prodotti che uniscano la tecnologia più avanzata, per un’esperienza di visione senza paragoni, e un design moderno che si integri in armonia con gli ambienti delle loro abitazioni”, ha commentato Marco Hannappel, Vice President di Samsung Electronics Italia. “Grazie alla qualità delle immagini, al design e a funzioni all’avanguardia per le smart TV, la nuova gamma di prodotti per il 2017 ci permetterà di entrare in una nuova era per i TV”.

La scelta della Design Week per presentare in Italia la nuova gamma premium sottolinea l’attenzione posta dall’azienda sul concept di “Lifestyle TV”, esemplificato da due opere d’arte e design uniche nel loro genere come i THE FRAME e TV QLED.

Samsung ha lavorato nuovamente con Yves Behar, il famoso designer svizzero, per creare l’innovativo TV THE FRAME, e offrire al proprio pubblico un elegante oggetto di stile che si possa integrare alla perfezione con l’arredamento di ogni casa. I nuovi TV QLED sono stati pensati appositamente per i consumatori e puntano a soddisfare tre aree di interesse grazie a soluzioni note come Q Picture, Q Style e Q Smart.

Sempre nell’ambito del design premium, Samsung ha annunciato nuovi dettagli sulla sua più recente innovazione – THE FRAME, la cui anteprima ha catturato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori in occasione del CES 2017 e del recente lancio globale di Parigi. The Frame è stato progettato per valorizzare qualunque stanza o ambiente dedicato alla visione del TV.

Basato su una nuova e innovativa tecnologia, THE FRAME, quando la “Modalità Arte” è attiva, sembra un quadro appeso alla parete. Infatti, quando non utilizzato come un normale TV, THE FRAME si trasforma in un quadro, permettendo agli utenti di scegliere le opere d’arte digitali preferite in direttamente dallo schermo del TV. Con oltre 100 quadri in 10 differenti categorie – tra cui paesaggi, architettura, azione, pittura e altro ancora – a disposizione, è certo che THE FRAME potrà soddisfare tutti i gusti. Arricchito da diversi layout artistici, colori aggiuntivi e accessori personalizzabili come cornici intercambiabili o lo Studio Stand opzionale, THE FRAME è un oggetto pensato per valorizzare qualsiasi ambiente.

THE FRAME è disponibile con il nuovo “Invisible Connection” e il “No Gap Wall-mount” Samsung, per consentire agli utenti di trovare la posizione ideale per il proprio TV, che potrà inserirsi in qualsiasi ambiente domestico senza cavi ingombranti o fili antiestetici.

I nuovi TV QLED portano la tecnologia Quantum Dot a un livello superiore, con miglioramenti in quanto a purezza della luce, stabilità dell’immagine e ampiezza dello spettro colore. Con i nuovi Quantum Dot a nucleo metallico, i TV QLED si distinguono in tutti gli elementi che caratterizzano la qualità dell’immagine, tra cui luminosità, contrasto, angolo di visione e gamma colore. I TV QLED hanno infatti la capacità di riprodurre il 100% del volume colore – l’unico sul mercato capace di questa prestazione – secondo Verband Deutscher Elektrotechnieker (VDE), una delle più importanti associazioni tecnico-scientifiche d’Europa.

Inoltre, il nero e il contrasto più intensi forniscono una consistente esperienza di visione, indipendentemente dall’illuminazione della stanza. L’avanzata funzionalità HDR 1500 del TV QLED permette di vedere ogni dettaglio nascosto così come era stato pensato originariamente, senza nessuna perdita di dettaglio o distorsione del colore.

Quest’anno Samsung ha introdotto nuovi elementi di design che possono adattarsi a ogni ambiente domestico, indipendentemente dall’arredamento o dalle soluzioni architettoniche. L’inedita soluzione “Invisible Connection” aiuta a gestire l’antiestetico ingombro di cavi con un unico sistema di cablaggio. I consumatori potranno ora ridisegnare i loro spazi grazie a un singolo cavo ottico che collega tutte le periferiche, recuperando gli spazi una volta occupati da set-top box e dispositivi esterni.

Samsung ha anche introdotto il “No Gap Wall-mount”, una staffa che consente di fissare il TV più vicino che mai alla parete, con un tempo d’installazione di appena 15 minuti. Per coloro che cercano una soluzione differente, sono inoltre disponibili diversi stand dallo stile unico, pensati appositamente per i TV Samsung. Realizzato come un cavalletto per quadri, lo “Studio Stand” è l’accessorio ideale per qualunque ambiente dal mood “artistico”, mentre con il “Gravity Stand” il TV può essere ruotato facilmente, mantenendo un’ottima visione da qualunque angolazione.

L’interfaccia “Smart Hub” di Samsung è stata implementata per offrire un’esperienza più intuitiva e immediata, direttamente tramite il TV QLED. Il Samsung “One Remote Control” adesso supporta più dispositivi e offre la possibilità di controllare con la voce più impostazioni della Smart TV. Combinato alla nuova app “Smart View” – disponibile sui dispositivi mobile Android e iOS – gli utenti potranno divertirsi con il loro “Smart Hub” personalizzato.

Inoltre, il servizio “TV Plus” offre la possibilità di cercare, acquistare e guardare i film e show televisivi più recenti in 4K, più velocemente e con una maggiore facilità d’utilizzo. Il nuovo servizio “Music” permette inoltre di effettuare una ricerca per identificare facilmente le canzoni e i temi delle colonne sonore dei programmi TV e dei film in onda.