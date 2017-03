Samsung presenta i TV 'The Frame' al Louvre: la tecnologia al servizio dell'arte

Dopo la gamma TV presentata al CES 2017, di cui potete avere maggiori informazioni nel nostro speciale dedicato ha mostrato aldi Parigi una nuova tipologia di prodotto, davvero molto particolare.

The Frame è una nuova gamma TV creata appositamente per essere appesa al muro come un quadro ed essere utilizzata come tale. Non si tratta però di un semplice TV dotato di cornice, visto che è disponibile una modalità chiamata “Arte”, che rende lo schermo più opaco, simulando in questo modo l’effetto di un vero quadro. Quando questa modalità non è attiva lo schermo si comporta come un comune televisore, ma quando è abilitata il risultato finale sembra essere molto credibile.

“In Samsung abbiamo l’obiettivo di offrire ai nostri clienti prodotti che uniscano la tecnologia più avanzata, per un’esperienza di visione senza paragoni, e un design moderno che si integri in armonia con gli ambienti delle loro abitazioni”, ha commentato HS Kim, President of Visual Display Business di Samsung Electronics.

Il sistema è studiato per consumare il meno possibile, grazie a un sensore di movimento, che spegne il display in assenza di spettatori. I TV The Frame possono essere personalizzati con cornici magnetiche di vario tipo, che permettono di adattarli a diversi contesti abitativi, e includono oltre 100 quadri già pronti per essere utilizzati. Una tecnologia interessante ma per pochi, che sarà disponibile nelle varianti da 55 e 65 pollici anche in Italia.