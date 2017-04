Samsung presente alla Milan Design Week 2017

è lieta di annunciare che, in occasione della, quest’anno accoglierà i consumatori e gli esperti del settore nel suo Immersive Studio di Via Tortona, 54 per consentire loro di vivere l'esperienza "".

Grazie alla collaborazione con lo studio celebre a livello mondiale Zaha Hadid Architects e con il famoso collettivo di digital art e design Universal Everything, Samsung mostrerà la storia dietro il design del nuovo Galaxy S8, che si basa su un perfetto equilibrio tra design, tecnologia ed esperienza d'uso. Ispirati dal design totalmente ridisegnato dei nuovi Galaxy S8 e S8+, Patrik Schumacher e Johannes Shafelner di Zaha Architects, studio rinomato per la capacità di unire forme diverse e capolavori curvi, hanno collaborato con Universal Everything per creare un'esperienza interattiva, in cui i visitatori potranno viaggiare attraverso un ambiente su misura, attivando installazioni digitali ipnotiche e facendo vivere la filosofia alla base del design Galaxy.

"La Milan Design Week rappresenta un'opportunità unica per dimostrare il nuovo design dei Galaxy S8 e S8+ alle menti più creative del settore", ha dichiarato Younghee Lee, Executive Vice President of Global Marketing, Mobile Communications Business di Samsung Electronics. "Galaxy S8 e S8+ mostrano il nostro impegno nel realizzare innovazioni che abbiano un significato. Con i suoi bordi arrotondati e Infinity Display, abbiamo progettato un dispositivo che si connette all'utente come mai prima d'ora, con funzionalità che non sono limitate dalle forme".

"Siamo molto felici di condividere la nostra installazione, realizzata con Samsung durante la Milan Design Week, con la comunità dei designer", ha aggiunto Patrik Schumacher, Principle, Zaha Hadid Architects. “Questa installazione rappresenta uno standard per le modalità in cui i materiali si uniscono alla tecnologia per realizzare un flusso naturale tra il dispositivo e l'utente, ed è stata un'ispirazione per una bellissima collaborazione con Universal Everything. Spesso guardiamo alla logica e alla coerenza dei sistemi naturali quando lavoriamo per creare ambienti che uniscano senza soluzione di continuià forma e funzionalità, utilizzando design e tecnologie innovativi. Questa ricerca è integrata in ogni aspetto della progettazione dell’installazione".

Inoltre, Samsung e Wallpaper hanno creato un esclusivo Design Book per celebrare l’innovazione estetica del Galaxy S8, grazie al quale sarà possibile saperne di più sulla filosofia con cui Samsung progetta hardware e software e guardare il dietro le quinte della realizzazione fisica del Galaxy S8, con alcune immagini realizzate negli stabilimenti Samsung in Vietnam. Il Design Book consentirà inoltre di accedere a commenti e interpretazioni esclusive dei concept che hanno ispirato il design del Galaxy S8, raccolti tra influenti artisti ed esperti di design contemporanei, tra cui Simon Mills, Bespoke Editor di Wallpaper.

Da oggi al 9 aprile, quanti visiteranno l’installazione “Unconfined: The Galaxy S8 Design” potranno anche vedere dal vivo e toccare con mano il Galaxy S8 e i suoi accessori, per scoprire in prima persona le novità nel design di questo incredibile oggetto tecnologico per l’era moderna.