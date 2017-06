Samsung presenterà il Note 8 il 26 agosto a New York?

Primi rumor sulla presentazione delda parte di. Secondo alcune indiscrezioni trapelate dalla Corea del Sud, e nella fattispecie dal giornale Naver, il colosso coreano dovrebbe presentare la prossima generazione di phablet top di gamma il 26 Agosto nel corso di una conferenza che terrà a New York.

Secondo le fonti, Samsung aveva in programma di lanciare il Galaxy Note 8 all’IFA di Berlino, ma dal momento che Apple probabilmente presenterà i nuovi iPhone 7s ed iPhone 8 lo stesso mese, i dirigenti avrebbero deciso di anticipare il tutto di una settimana per cercare di anticipare sul tempo, almeno a livello di presentazione, la società concorrente.

Il rapporto emerso riferisce anche che il Galaxy Note 8 sarà caratterizzato da un display da 6,3 pollici, S Pen leggermente migliorata, doppia fotocamera, assistente personale Bixby e lettore per le impronte digitali sul retro del telefono, simile a quello del Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus.