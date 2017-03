Samsung: i primi prototipi degli smartphone pieghevoli in arrivo nel Q3

Le previsioni degli analisti, secondo cuiavrebbe lanciato nel 2017 i primi smartphone pieghevoli, potrebbero parzialmente corrispondere alla realtà. Secondo quanto riferito da alcune fonti, infatti, il colosso coreano potrebbe avviare la produzione dei primi prototipi nel terzo trimestre dell’anno.

Ovviamente, il fatto che si parli di prototipi implica che i dispositivi veri e propri saranno disponibili nei negozi nei primi mesi del 2018, ammesso che la produzione delle unità di prova vada secondo le previsioni.

Samsung sta già lavorando da tempo sugli smartphone pieghevoli, e nel corso degli ultimi anni ha depositato non pochi brevetti sulla tecnologia. Tuttavia, non è trapelato alcun video o fotografia che ritrae un dispositivo funzionante.

Secondo quanto emerso, però, al Mobile World Congress di quest’anno, Samsung avrebbe mostrato un concept di smartphone pieghevole ad un numero molto ristretto di persone, a cui ha fatto firmare un contratto di riservatezza. Nemmeno i partner abituali sono stati invitati e solo i principali fornitori sarebbero stati ammessi alla presentazione esclusiva.

Il prototipo di cui si parla non solo testerà l’effettiva qualità e le prestazioni dello smartphone, ma dovrà anche misurare il reale interesse degli utenti.