Samsung: problemi con i messaggi di testo per il Galaxy S8

Nelle ultime ore su Reddit si sono moltiplicate le segnalazioni da parte di molti possessori del Galaxy S8 , lo smartphone top di gamma 2017 di, che lamentano problemi con i messaggi di testo.

I proprietari, infatti, stanno segnalando casi di messaggi di testo “mancanti” che, sebbene non causino danni fisici al dispositivo, rappresentano un problema serio, soprattutto quando si parla di casi di emergenza.

Il tutto perché non si tratta di casi di scomparsa dal cellulare. Come riportato da molti, in alcune circostanze i messaggi non arriverebbero proprio sugli smartphone dei destinatari, indipendentemente dall’operatore (al momento sono interessati Sprint, T-Mobile, e Verizon) e dall’applicazione che si utilizza per inviare (sia che si tratti dell’app ufficiale di Android, che quella di Samsung, ma i problemi sono segnalati anche con quelle di terze parti).

Gli utenti si sono scagliati su Reddit per manifestare tutto il loro disappunto, al momento sono molte le possibili soluzioni “artigianali”, ma nessuna di questa sembra funzionare.

Da parte di Samsung ancora non è arrivata alcuna dichiarazione ufficiale.