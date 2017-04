Samsung rinvia il lancio degli smartphone pieghevoli al 2019?

Brutte notizie per coloro che sono in attesa dei primi smartphone pieghevoli di. Secondo quanto affermato da Kim Tae-Woong, l’ingegnere capo di, l’azienda attualmente sarebbe concentrata esclusivamente sugli schermi piatti.

“Dal momento che ad oggi i display piatti stanno riscontrando un ottimo andamento sul mercato, ci stiamo concentrando su questi. Abbiamo ancora abbastanza tempo per sviluppare le tecnologie per gli smartphone pieghevoli” ha affermato nel corso di un evento tenuto da TechSalon di recente.

A questo punto, Samsung probabilmente lancerà i primi dispositivi con display pieghevoli solo nel corso del 2019, in ritardo di addirittura tre anni rispetto alle stime iniziali, che parlavano di 2015-2016 come possibile data di lancio.

Con il mercato che si sta spostando sempre più verso gli schermi OLED piatti, Samsung preferisce prendere tempo prima di lanciare quelli curvi. E' probabile che sia questo il motivo reale per cui la compagnia abbia scelto questa direzione.