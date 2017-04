Samsung sarebbe già al lavoro sul Galaxy S9

ancora non sono disponibili a livello mondiale, ma secondo un rapporto proveniente dalla Corea del Sud, gli ingegnerisarebbero già al lavoro sul top di gamma che vedrà la luce nel corso del 2019.

The Bell, citando alcune fonti industriali anonime, riferisce che Samsung avrebbe iniziato a lavorare sui display per il Galaxy S9 già dalla fine di marzo, in anticipo di sei mesi rispetto alla tabella di marcia solita, che è stata rispettata anche lo scorso anno.

Il rapporto attribuisce questo anticipo al processo di controllo qualità diventato più rigido a seguito dei problemi riscontrati dal Note 7 lo scorso anno.

Chiaramente è ancora estremamente presto per discutere delle possibili specifiche tecniche dell’S9, ma si parla di pannello con diagonali di 5,8 e 6,2 pollici.

Riguardo il Galaxy Note 8, invece, si parla di uno schermo da 6,32 pollici con scanner per le impronte digitali integrato al suo interno, mentre sul resto non sono disponibili informazioni.