Samsung sorpassa Intel: è il più grande produttore di chip al mondo!

Samsung nel corso dell’ultimo trimestre ha registrato un profitto record di 12,6 miliardi di Dollari, ma nei numeri diffusi nel corso dell’ultimo settimane c’è quale ha può a tutti gli effetti essere definita una pietra miliare.

Perchè dei 54 miliardi di Dollari di entrate, 15 miliardi provengono esclusivamente dalla divisione semiconduttori, superiore ai 14,8 miliardi di Dollari di Intel. Grazie a questa cifra, Samsung ha ufficialmente sorpassato Intel dopo ventiquattro anni, diventando il più grande produttore di chip al mondo.

Il tutto è stato reso possibile grazie ad un’accurata ed oculata strategia di mercato, diversificando la propria offerta e non concentrandosi esclusivamente su CPU per computer e server, come Intel. Samsung infatti ha puntato anche sui chip per dispositivi mobili, per l’IoT e veicoli intelligenti. Intel tuttavia è pronta a rispondere ed ha già annunciato che la prossima generazione di chip a 10 manometri Cannon Lake, che sarà caratterizzata da un numero doppio di transistor.