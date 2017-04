Samsung spiega il presunto problema con il display del Galaxy S8

Nel corso della conference call tenuta nella serata di ieri per annunciare i risultati finanziari del primo trimestre dell’anno, i funzionari dihanno anche discusso dele del presunto problema al display che, secondo molti, sarebbe troppo rosso.

La società ha affermato di aver effettuato un controllo approfondito sul portatile con l’obiettivo di garantire la qualità del prodotto e non ha riscontrato alcun difetto hardware.

Samsung ha fermamente respinto le indiscrezioni secondo cui il difetto sarebbe causato da alcuni chip difettosi o dai driver della scheda grafica. Il produttore ha promesso di rilasciare un aggiornamento che porterà, come impostazione di default, un tono più neutro per il display. Attualmente gli utenti hanno anche la possibilità di modificare le impostazioni della temperatura del colore direttamente dalle preferenze del dispositivo.

Sulla data di lancio dell’aggiornamento, però, almeno al momento non è disponibile alcuna indicazione.