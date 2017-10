Samsung svela un robot aspirapolvere con le sembianze di Darth Vader

Bella giornata per gli amanti di Star Wars: non solo questa notte è stato rivelato il trailer ufficiale del prossimo capitolo della saga, The Last Jedi, ma ora potranno pure acquistare deicon le sembianze dio di unodel. Li ha annunciati Samsung ed hanno una serie di suoni caratteristici.

Il robot aspirapolvere dedicato al Signore dei Sith Darth Vader, ad esempio, quando è in funzione riproduce il caratteristico respiro artificiale del villain della Saga, mentre quello dedicato allo Stormtrooper del Primo Ordine ogni volta che sarà attivato dirà la frase "Let's Go!". Senz'altro una trovata simpatica. I due robot utilizzano 9 sensori per scannerizzare l'ambiente circostante, mappando la stanza e elaborando il proprio percorso per evitare sedie, tavoli e altri ostacoli. Possono essere controllati da app o, addirittura, con la voce usando Alexa o Google Assistant.

I prezzi non sono dei più economici, si parte dai 699$ del modello Stormtrooper per arrivare ai 799$ di quello Darth Vader (che in più è dotato del Wifi). Però stiamo pur sempre parlando di degli aspirapolvere automatici con il faccione di Darth Vader stampato sopra, ne vale la pena. No?