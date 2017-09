Samsung taglia il prezzo del Galaxy S8 Plus, S8, S7 ed S7 Edge

, per contrastare l’ormai imminente lancio in Italia dei nuoviedda parte di, ha deciso di apportare delle importanti modifiche ai prezzi di alcuni dei dispositivi in vendita sul proprio store ufficiale.

Come segnalato da molti utenti, il Galaxy S7 Edge che fino ad ieri era disponibile a 729 Euro, da oggi può essere acquistato a 599 Euro. Anche il Galaxy S7 subisce un taglio del prezzo, che passa da 629 a 499 Euro.

La particolarità è rappresentata dal fatto che gli stessi tagli a prezzo sono stati apportati anche al Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus, ovvero gli ultimi smartphone top di gamma della compagnia coreana, la cui variante normale può essere portata a casa a 699 Euro (contro gli 829 Euro precedenti), mentre la Plus, che partiva da 929 Euro, ora è disponibile a 799 Euro.

Su tutti e quattro i prodotti è disponibile la Spedizione Express Gratuita, ed il finanziamento a tasso zero a partire da 46,45 Euro al mese. Maggiori informazioni sullo store italiano.