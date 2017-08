Samsung U Flex: presentate gli auricolari ultra-flessibili con supporto a Bixby

Se ne parlava già da un po', dopo che Samsung un paio di mesi fa aveva registrato il marchio. Ora, finalmente, sappiamo di che cosa si tratta:ha, infatti, presentato ufficialmente i nuovi auricolari U Flex. Godono di supporto a Bixby e di una architettura ad archetto estremamente flessibile. Sostituiranno definitivamente le Level?

L'archetto pieghevole è indossabile comodamente sul collo ed è capace di flettersi fino a 100 gradi. Gli auricolari si connettono allo smartphone tramite bluetooth, grazie ad una batteria interna che garantisce dieci ore di uso continuato.

Alle estremità troviamo una serie di classici tasti fisici per regolare volume, rispondere alle telefonate e mandare avanti e indietro le tracce delle nostre playlist. Tra questi anche un tasto personalizzabile che può essere usato per attivare i due assistenti vocali di Samsung: Bixby o il classico S Voice.

Gli auricolari escono dall'archetto mediante due cavetti sottili e sono dotati di un aggancio magnetico per essere ancorati saldamente quando non usati.

Gli U Flex sono dotati, poi, di una feature particolarmente interessante che Samsung chiama Scalable Codec: gli auricolari analizzano i segnali Wifi nelle vicinanze per prevenire possibili interferenze, garantendo una massima qualità della connessione bluetooth priva delle minime interruzioni.

Gli auricolari sono resistenti all'acqua (anche se non completamente impermeabili) grazie al rivestimento in P2i.

Per quanto riguarda la qualità audio, non solo troviamo un woofer da 1mm e un tweeter da 8mm per coprire bassi medi, profondi e potenti senza problemi, ma gli auricolari possono essere anche associati all'app Samsung Level per gestire l'equalizzazione audio.