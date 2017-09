Samsung vicina al lancio del Galaxy X? Arriverà anche in Italia?

Secondo alcune indiscrezioni raccolte online, Samsung sarebbe pronta a lanciare lo smartphone noto internamente con il numero SM-G888N0, il quale è stato certificato da Bluetooth SIG, l’organismo che si occupa appunto della certificazione dei dispositivi Bluetooth.

E’ opinione diffusa che il dispositivo potrebbe essere il Galaxy X, ovvero lo smartphone con pannello OLED flessibile, come mostrato nel concept presente in calce.

Lo schermo non dovrebbe essere solo pieghevole, ma anche in 4K. Samsung inoltre detiene i diritti per la proprietà intellettuale del display a matrice PenTile, ed ha già implementato questa architettura nella lineup Galaxy S7.

Il resto delle specifiche tecniche, parlano del processore Qualcomm Snapdragon 830, 6 gigabyte di RAM, batteria da 4.000 mAh o 3.600 mAh ed, appunto, display Super AMOLED QHD pieghevole con diagonale tra 5,5 e 5,7 pollici. Il Galaxy X dovrebbe anche essere resistente alla polvere ed acqua, ed includerà 256 gigabyte di Storage interna, espandibile tramite microSD, e scansione dell’Iride.

A giudicare dai rumor sarà disponibile nel Regno Unito, Italia, Germania, Polonia, Scandinavia, Francia, Iralanda, e Corea del Sud.