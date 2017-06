San Francisco vuole bandire i robot dalle sue strade (e una startup rischia)

, funzionario eletto di, ha lanciato di recente una proposta di legge che bandisce idalle strade della città, vietando non solo quelli completamente autonomi, ma anche quelli telecomandati da un operatore in carne e ossa. "Le nostre strade e i nostri marciapiedi sono fatti per gli uomini, non per i robot".

Una dichiarazione che lascia diversi interrogativi, tra cui sicuramente: "ma quelli di San Francisco hanno eletto il tizio che gestisce la Cantina di Mos Eisley in Star Wars?". Ad ogni modo l'obiettivo della proposta è quello di difendere i lavoratori che rischiano il posto di lavoro a causa del processo di robotizzazione. Una proposta FORSE lodevole negli intenti che rischia comunque di creare più di qualche mal di pancia, ad esempio a quelli di Marble, una startup che usa robot equipaggiati con diverse camere e sensori per consegnare cibo e pacchi proprio nella metropoli di San Francisco e che rischia di doversene andare altrove, pena il fallimento.

Questi piccoli robot a quattro ruote sono progettati per usare solo i marciapiedi, evitando i pedoni o di finire in strada creando congestioni o peggio incidenti. Anche il comandante della polizia metropolitana Robert O'Sullivan è in favore della proposta, giustificandola con la preoccupazione che i robot possano colpire i pedoni e in particolare gli anziani o i disabili.

Ma il CEO di Marble comprensibilmente non ci sta: "Noi abbiamo a cuore il fatto che i nostri robot siano dei buoni cittadini da marciapiede", ha infatti dichiarato, "abbiamo lavorato a lungo per prevedere come le persone potrebbero reagire in loro presenza".