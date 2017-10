SanDisk: nuova serie di schede SD per temperature estreme

rivela una nuova gamma di Schede SD, progettate per resistere ae capaci di sopportare notevoli sbalzi termici, rimane alta la velocità di scrittura e di lettura.

Ad essere le benvenute sono le nuove SD facenti parte della serie Industrial. La nuova serie è in grado di funzionare anche a temperature fuori dal normale e di sopportare elevati sbalzi termici. Il limite di utilizzo è segnalato tra i -40°C e i +85°C, saranno disponibili in formato SD con capacità comprese tra 8 GB e 64 GB e in formato microSD da 8 GB fino a 128 GB. Le performance sono notevoli. La nuova serie ha registrato una velocità di 50 e 80 MB/s, rispettivamente riferiti alla scrittura e alla lettura sequenziale.

E' presente anche una funzionalità di Power Protection per evitare che i dati vengano danneggiati se la potenza fornita alla scheda viene interrotta durante la scrittura dei dati. I prezzi non sono ancora stati resi noti ma si presume un prezzo superiore rispetto alle altre SD e microSD di fascia alta, l'acquisto però non risulta necessario per l'utente medio.