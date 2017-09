SanDisk presenta una microSD da 400 gigabyte, costerà 250 Dollari

, direttamente all’IFA di Berlino, ha presentato una nuova microSD da 400 gigabyte, che è a tutti gli effetti la più grande al mondo per il formato, battendo il precedente record di 256 gigabyte di, con un margine per altro considerevole.

Dal punto di vista tecnico, la carta da 400 gigabyte può trasferire fino a 100 megabyte al secondo, ed è classificata come SDXC UHS-I, ed è valutata come App Performance Class A1, il che vuol dire che farà girare le applicazioni nel migliore dei modi.

Ovviamente, vista la capacità molto elevata, anche il prezzo non sarà propriamente accessibile: si parla di 249,99 come prezzo di listino, ma almeno al momento SanDisk non ha comunicato quando la scheda sarà disponibile sul mercato per l’acquisto.