Sarà LG Innotek il fornitore delle fotocamere frontali per il prossimo iPhone 8?

I media coreani riferiscono chesarà il fornitore delle fotocamere frontali per l’, che includeranno anche il riconoscimento facciale.

La divisione che si occupa dei semiconduttori di LG, inoltre, sarà anche responsabile per i sensori delle immagini, e secondo alcune indiscrezioni LG avrebbe versato 238,5 milioni di Euro nella nuova struttura per soddisfare la domanda di Apple.

Non è la prima volta che il produttore dell’iPhone ed LG collaborano sul comparto fotografico, ed in particolare le due compagnie si sono concentrate sul riconoscimento facciale in 3D, che potrebbe essere una delle tante novità che gli utenti troveranno nell’ottava generazione dello smartphone, al fine di incrementare anche la sicurezza del dispositivo e dei dati personali.

Le soluzioni esistenti oggi, come ad esempio quelle del Galaxy S8 e Galaxy S8 Plus, utilizzano la scansione bidimensionale, mentre Apple starebbe puntando su quella in 3D.

LG Innotek, inoltre, produce anche la doppia fotocamera presente nell’iPhone 7 Plus sulla scocca posteriore.