Scalata da Vivendi: in attesa dell'Agcom, crolla il titolo Mediaset

In attesa della decisione in arrivo questo pomeriggio da parte dell’sulla presunta scalata da parte dei francesi diin, il titolo del Biscione di Cologno Monzese questa mattina è letteralmente sprofondato a Piazza Affari.

Nella fattispecie, a metà giornata il titolo ha chiuso in calo del 2,8% a 3,53 Euro. La sentenza in arrivo questo pomeriggio è molto attesa dopo i fatti dello scorso Dicembre, quando gli avvocati del gruppo di Berlusconi avevano lamentato una presunta scalata dopo che Vivendi era passata dal 30% delle quote a quasi il 68%.

Vivendi, nel frattempo, ha perso il 2,2% nel listino di Parigi, mentre sempre in Italia segnaliamo un forte calo anche da parte di Telecom, che lascia il 2,9%.

E’ chiaro quindi che la sentenza, che potrebbe arrivare a borse chiuse, potrebbe cambiare radicalmente le negoziazioni anche a partire dalla giornata di domani, che sarà una giornata di reazioni per i tre titoli.