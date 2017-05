Scandalo per Telecom: migliaia di numeri intestati ad utenti a loro insaputa

Ha dell’incredibile lo scandalo rivelato dal Corriere della Sera e riguardante. Secondo quanto affermato da quotidiano, nella propria versione online, ci sarebbero circa 826 linee telefoniche intestate aall’insaputa dei clienti.

L’operatore telefonico si è giustificato affermando che si tratta di un banale errore software, dovuta ad una “pregressa anomalia software seguita al passaggio dal vecchio al nuovo gestionale, avvenuto tra il gennaio del 2003 ed il febbraio del 2004”, a cui non ha creduto il Garante per la Privacy, che sta utilizzando tutti i propri mezzi per sanzionare Telecom e, soprattutto, fugare ogni dubbio in materia di riservatezza dei dati. Durante queste indagini, però, la situazione è peggiorata ulteriormente, e sono state trovate più di cinque utenze associate ad un codice fiscale, per un totale di 644 clienti ignari legati a 7000 linee. Numeri che a questo punto diventano un campione, e che potrebbero anche essere più alti.

Per gli utenti le implicazioni sono tanti: in primis costi aggiuntivi per gli utenti, ma potrebbero anche sfociare nel penale.