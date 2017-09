Scarso riscontro per l'iPhone 8 in Cina: solo due persone in fila!

Non è stato certo un lancio memorabile, quello diin Cina. Come riportato da alcuni media locali, e documentato anche dalle immagini come quella che trovate in calce, il day one della nuova generazione di smartphone diè stato piuttosto deludente.

Davanti all’Apple Store di Hangzhou, in Cina, venerdì scorso, infatti, erano presenti solo due persone in attesa del nuovo iPhone 8 ed iPhone 8 Plus. Il tutto, però, secondo molti potrebbe essere dettato dal fatto che la maggior parte degli utenti sono in attesa dell’iPhone X, a conferma che il decimo modello ha seriamente cannibalizzato le vendite.

I media locali hanno finito il tutto “imbarazzante: le guardie di sicurezza, che negli scorsi anni erano impegnate per tenere a bada la folla, hanno rimosso le recinzioni, 43 minuti dopo l’apertura del negozio”, alle 8:43.

Apple aveva inviato tra le trenta e quaranta guardie, in quanto evidentemente anche la Mela si aspettava un riscontro migliore. L’appuntamento da tenere sott’occhio, a questo punto, è quello del prossimo Novembre, quando debutterà iPhone X.

Una fotografia che va controcorrente rispetto alle dichiarazioni di Tim Cook.