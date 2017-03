Scoperto un malware preinstallato su 38 dispositivi Android

I ricercatori dihanno scoperto una grave infezione in trentotto dispositivi, che avrebbero al loro interno un malware preinstallato. Secondo la società specializzata in sicurezza, il virus non sarebbe stato installato dagli utenti, ma sarebbe presente negli smartphone e tablet già da prima dell’attivazione.

“Le applicazioni dannose non facevano parte della ROM ufficiale fornita dal produttore, e sono state aggiunte durante la produzione” afferma il rapporto, il quale riferisce che questi sarebbero i dispositivi interessati:

Samsung Galaxy Note2

LG G4

Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy S4

Samsung Galaxy Note4

Samsung Galaxy Note5

Xiaomi Mi 4i

Xiaomi Redmi

ZTE X500

Samsung Galaxy Note3

Samsung Galaxy Note Edge

Samsung Galaxy Tab S2

Samsung Galaxy A5

Vivo X6 Plus

Asus Zenfone 2

Lenovo S90

Oppo R7 Plus

Oppo N3

Lenovo A850

La maggior parte dei malware riscontrati avrebbero l’obiettivo di rubare informazioni degli utenti, ed uno di questi sarebbe anche il ransomware Slocker, che utilizza l’algoritmo di crittografia AES per bloccare i file della vittima per poi chiedere una sorta di riscatto.

Altri malware invece rubano i dati del dispositivo e permettono ai malviventi di ottenere il pieno controllo del sistema.

E’ chiaro che in questo caso gli utenti possono fare ben poco, dal momento che si tratta di malware preinstallati ed appartenenti ad una grossa società di telecomunicazioni, ma i ricercatori invitano lo stesso le persone ad installare software come Mbam per effettuare le scansioni e rimuoverli.