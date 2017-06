Scott Forstall: l'iPhone è stato creato per colpa di un dipendente Microsoft

Il 2017 sarà l’anno in cuicelebrerà il decimo anniversario dal lancio del primoed, ovviamente, come abbastanza prevedibile, stanno emergendo in rete molte indiscrezioni e curiosità sul processo di progettazione del dispositivo.

Tra i principali fautori dell’iPhone c’è Scott Forstall, l’ex capo della divisione software di Apple che ha parlato al Computer History Museum a Mountain View, California. Nel corso della sua visita, Forstall ha spiegato che alla base della progettazione del dispositivo c’è l’odio di Steve Jobs nei confronti di un dipendente Microsoft, che ha spinto Apple ed in generale il team a progettare l’iPhone ed iPad.

Jobs infatti non riusciva proprio a sopportare il suddetto dipendente, ed il modo che aveva di parlare ed in generale dai piani della società di Redmond che voleva creare un tablet con un pennino, così ha costretto il team a lavorare su un tablet senza stilo, un accessorio letteralmente odiato dall’allora CEO.

Forstall ha affermato che il progetto del tablet ha subito dei cambiamenti drastici quando Jobs si rese conto che gli smartphone avrebbero potuto danneggiare le vendite dell’iPod in quanto gli utenti ascoltano musica da questi dispositivo. Dopo aver visto una demo del software del tablet, Jobs chiese a Forstall di concentrarsi su un sistema operativo da adattare alle dimensioni di uno smartphone. Tre anni dopo, Apple ha presentato al mondo l’iPhone e l’iPad.