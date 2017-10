Scovato un cratere lunare che può ospitare un'intera città al suo interno

Nella regione delle Marius Hills sulla Luna è stato individuato un tunnel di lava che potrebbe essere sfruttato dai futuri astronauti o coloni perda tutti i pericoli derivanti dalla superficie lunare: radiazioni, sbalzi di temperatura e caduta di meteoriti.

A differenza della terra infatti il nostro satellite non possiede un campo magnetico o un'atmosfera che possono proteggere gli essere umani dai pericoli appena elencati, dunque è necessario creare una protezione artificiale o trovare un riparo naturale come il tunnel individuato. Nessun astronauta è stato più di 3 giorni sulla Luna proprio per via delle condizioni avverse che si abbattono sul satellite terrestre.

I tunnel di lava sono canali naturali formatisi da un flusso di lava che ha formato una crosta solida che si indurisce quando al di sotto ancora scorre un flusso di lava. Quando questo flusso finisce, a volte si ritira e forma delle cavità come quella nella regione delle Marius Hills. Una struttura del genere può essere di fondamentale importanza non solo per missioni che richiedono molti giorni, ma anche per futuri insediamenti umani.

La scoperta di questo tunnel di lava è merito della JAXA, agenzia spaziale giapponese, tramite le osservazioni del satellite SELENE: la scoperta è stata effettuata analizzando il pattern dell'eco proveniente dalla cavità che potete osservare nella foto in copertina. La ricostruzione dei dati di questo eco ha permesso agli scienziati di dedurre che esiste una cavità sotterranea abbastanza grande da contenere una città americana. Nell'immagine in fondo alla news potete avere un'idea di quanto possa essere grande questa cavità rispetto ad una città come Philadelphia, che come estensione in termini di chilometri quadrati è quasi il doppio di Milano, ma quasi quattro volte più piccola di Roma.