Scream di Michael Jackson abbraccia la realtà aumentata grazie a Shazam

è una delle canzoni più famose del compianto Re del Pop,, che però nonostante la sua morte continua ad essere presente nell’immaginario collettivo.

La compilation omonima, disponibile dallo scorso 29 Settembre, che include brani come Thriller, Blood on the Dance Floor, Dirty Diana e Dangerous, rappresenta un must per tutti i fan di Jackson, e sarà disponibile in edizione limitata dal 27 Ottobre in versione con 2LP. Questa sarà caratterizzata, per la prima volta in assoluta, da un’esperienza di realtà aumentata creata in esclusiva per l’album di Michael Jackson.

L'esperienza in AR accessibile utilizzando Shazam. Basterà, infatti puntare la fotocamera di Shazam verso il poster dell’album (che vi proponiamo anche in calce) per accedere ai contenuti extra. Una seconda esperienza sarà accessibile attraverso i poster che verranno inserite nelle principali città per pubblicizzare il rilascio del disco.

Si tratta di una prima assoluta per Shazam, che mai prima d’ora aveva includo esperienze come questa.