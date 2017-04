Secondary Ticketing: il tour europeo dei Metallica vittima dei bagarini?

Secondo quanto riportato da alcuni siti, infatti, in molte delle date che i quattro giganti del metal terranno nel Vecchio Continente il prossimo inverno, si sarebbero verificati dei fenomeni quanto meno strani, al punto che i tagliandi per alcuni eventi sarebbero scomparsi nel giro di dieci minuti salvo poi ricomparire su piattaforme di secondary ticketing come Viagogo, Get Me In e simili.

Al momento da parte del gruppo non è arrivato alcun commento ufficiale, e lo stesso vale anche per il promoter. In Italia, invece, la situazione sembra essere sotto controllo, con la data di Torino andata sold out dopo qualche giorno e le due di Bologna ancora in vendita. A fare da garante, in questo caso, i biglietti nominativi imposti da Live Nation.