Secondo il CEO di NVIDIA le criptovalute sono destinate a durare

Jen-Hsun Huang CEO di NVIDIA ha dichiarato che le criptovalute e la Blockchain sono sistemi

"Le criptovalute e la Blockchain sono destinate a durare e diventeranno un fenomeno abbastanza grande con il tempo. Ormai è molto chiaro che altre criptovalute entreranno nel mercato e che le GPU sono fantastiche nella crittografia. La GPU è posizionata molto bene" sono le parole di Jen-Hsun Huang.

Nonostante quanto detto non sia una dichiarazione da parte di NVIDIA di voler appoggiare il fenomeno del mining con prodotti mirati, è plausibile pensare che potrebbe essere una strategia aziendale che Jen-Hsun Huang voglia intraprendere. Al contrario il CEO di AMD Lisa Su ha chiaramente affermato di non voler puntare al mining ma di considerarlo nel caso dovesse rivelarsi un fenomeno duraturo.

Ad oggi i valori delle criptovalute danno ragione ad NVIDIA, con un Bitcoin che ha superato i 3500$ e la tecnologia della Blockchain alla quale sono interessate nuove e storiche aziende.