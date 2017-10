Secondo gli analisti, il Note 9 includerà un sensore ottico per le impronte

Secondo quanto riportato dall’analista di KGI Securities, Ming-Chi Kuo, ilchelancerà il prossimo anno nei negozi, potrebbe includere un sensore ottico per le impronte digitali incorporato sotto il display.

Ciò vuol dire che la società coreana potrebbe finalmente essere in grado di commercializzare l’autenticazione biometrica, tanto richiesta da Apple per l’iPhone X ma che, come abbiamo potuto vedere, non ha visto la luce.

Il produttore coreano, secondo lo stesso, ancora non avrebbe deciso il fornitore che dovrà appunto fabbricare le componenti necessarie per lo scanner per le impronte digitali da montare sotto lo schermo del cellulare, ma i rapporti indicano che la società starebbe valutando tra tre aziende.

Questo nuovo scanner sarà protetto dal pannello OLED, e presumibilmente sarà a basso consumo: è proprio su questo che Samsung sta lavorando. Il sistema non dovrà interferire in alcun modo con la durata della batteria del portatile targato Android.

Samsung probabilmente avrebbe già spedito alcuni campioni dello schermo a Samsung Electronics, ma ciò che resta da capire è quale produttore sarà il prescelto, tanto meno se il tutto sarà fattibile.

I piani originali prevedevano infatti il debutto già con il Galaxy S8 o con il Note 8, ma il tutto non è stato possibile, come abbiamo potuto ben vedere, ed il tutto ha influito anche sull'iPhone X, da cui la tecnologia è stata completamente rimossa.