Secondo Siri l'inno nazionale della Bulgaria è Despacito

Curioso e simpatico caso scoperto dai ragazzi di CNET. Come si può vedere dallo screenshot presente in calce, l’assistente personale di Siri , che lo scorso anno è approdato anche su macOS, ha una visione particolare dell’inno nazionale della Bulgaria.

L’intelligenza artificiale, infatti, si sarebbe misteriosamente convinta che l’inno nazionale della Bulgaria è Despacito, la canzone-tormentone dell’estate di Luis Fonsi e Daddy Yankee, che durante gli ultimi mesi è stata praticamente onnipresente in tutte le playlist radiofoniche.

Ovviamente, se ce ne fosse bisogno, Despacito non è l’inno nazionale della nazione europea, ma Mila Ridino, ed infatti ponendo la stessa domanda in italiano, la risposta generata è quella esatta.

Non è chiaro il motivo per cui Siri si sia convinta di ciò, ma il problema potrebbe essere di indicizzazione: Apple infatti all’inizio della settimana ha abbandonato Bing come motore di ricerca predefinito dell’assistente vocale, a favore di Google.