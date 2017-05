Secondo Wozniak sarà Tesla a portare avanti la rivoluzione tecnologica

Quando, il co-fondatore di, parla non è mai banale, in quanto fornisce una visione del mercato della tecnologia diversa rispetto a qualsiasi altra persona. Nella giornata di oggi, in occasione di un’intervista ripresa da Bloomberg, l’exha fatto un’interessante previsione sul futuro.

Secondo Woz, infatti, la prossima “big thing” del settore hi-tech arriverà non da Apple, ma da Elon Musk e Tesla.

Parlando del successo del Model S, Woz ha affermato che secondo lui il segreto per cui la vettura abbia riscosso tutto quel successo è da ricercare nel fatto che Musk l’ha costruita sulle sue esigenze. “Quando si progetta un qualcosa in base alle proprie esigenze ed i propri gusti personali, si creano prodotti migliori” ha affermato il programmatore, il quale ha ribadito ancora una volta che sono sempre stati e saranno i giovani a cambiare il mondo.

“Guardate aziende come Google, Facebook, Apple e Microsoft, e come hanno cambiato il mondo, e come lo sta facendo Tesla. Sono state create da persone giovani, che non parlavano di business e nemmeno conoscevano il significato di questa parola”, ha concluso.