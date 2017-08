Segway presenta nuovi mezzi di trasporto personale intelligenti e autobilanciati

Oggi, all'IFA di Berlino, Segway annuncia due nuovi mezzi di trasporto personale autobilanciati che si vanno ad aggiungere alla linea di prodotti consumer.

Il leader mondiale nella fornitura di mezzi di trasporto personale elettrici presenta due nuovi prodotti, il Segway miniLITE e il miniPLUS, che completano la nuova serie mini insieme al prodotto attuale, il miniPRO.



"La nostra vision prevede di cambiare il modo in cui le persone si spostano. Vogliamo rendere la mobilità personale e gli spostamenti un'esperienza unica e piacevole, e un modo semplicemente ecologico per andare dal punto A al punto B", ha dichiarato Dennis Hardholt, presidente di Segway Europe B.V. "Con l’introduzione della serie mini, non soltanto integriamo trasporto connesso e tecnologia nella vita degli individui, ma offriamo prodotti di utilizzo quotidiano per tutta la famiglia".



miniLITE - Segway miniLITE ha una velocità massima di 16 km/h, un’autonomia di circa 18 km* e può essere manovrato con precisione tramite la barra di controllo all’altezza delle ginocchia. miniLITE è dotato di luci a LED personalizzabili ed è facilmente sollevabile e trasportabile, in quanto la barra di controllo può fungere anche da maniglia. I sensori di rilevazione del guidatore impediscono le cadute e le ruote più larghe e più grandi sono state progettate per rendere questo prodotto confortevole e al tempo stesso robusto per gli spostamenti sui terreni più impegnativi, garantendo sempre il controllo e l’equilibrio. miniLITE è l’ alternativa più sicura e divertente al hoverboard, un'ottima scelta per un regalo a bambini e adolescenti.

miniPLUS - Segway miniPLUS è il più esclusivo della serie mini. Con caratteristiche uniche che includono la modalità Follow Me, attivabile tramite telecomando, questo prodotto è stato progettato non soltanto per essere un veicolo, ma anche un compagno di viaggio. Il miniPLUS autobilanciato può raggiungere i 20 km/h e percorrere fino a 35 km. Inoltre, come tutti i prodotti della serie mini, è possibile personalizzarne le luci a LED.

I due nuovi modelli della serie mini possono entrambi monitorare statistiche e prestazioni del veicolo attraverso la app Ninebot by Segway. La app permette di controllare la velocità, il chilometraggio e lo stato della batteria e consente agli utenti di essere costantemente aggiornati e di connettersi con altri utenti presenti nelle vicinanze. Mentre il modello principale Ninebot di Segway miniPRO è già disponibile nei negozi, i due nuovi Segway miniLITE e miniPLUS saranno disponibili entro la fine del 2017. I prezzi specifici saranno annunciati all’uscita dei prodotti.