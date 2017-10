Sei intelligente? Hai maggiori probabilità di sviluppare problemi mentali

Un vecchio detto sosteneva che gli stupidi fossero le persone più felici al mondo. Può darsi, quello che sembra certo è che siano le più sane. Almeno da un punto di vista della: per una ricerca americana più alto sarebbe ildi una persona, maggiori sono i rischi che questa sviluppi

Lo studio è stato realizzato intervistando 3715 membri della sezione americana del Mensa, l'associazione "esclusiva" aperta solo alle persone con un QI superiore alla media. Una persona normale, in genere, ha un quoziente intellettivo compreso tra 85 e 115, un valore superiore a questo implica un'intelligenza a dir poco brillante.

Il team di ricercatori ha richiesto ai membri del Mensa se avessero ricevuto una diagnosi per disturbi della personalità o qualsiasi altro genere di problema, inclusi l'autismo e deficit dell'attenzione. É stato inoltre chiesto loro se soffrissero di problemi d'ansia o di qualsiasi forma di sbalzo d'umore.

Le risposte così ottenute sono state comparate con la media nazionale, rilevando picchi sorprendenti: se 10 americani su 100 soffrono d'ansia a livelli patologici, i membri del Mensa con problemi simili sarebbero il 20%, il doppio; ma rapporti analoghi contraddistinguerebbero anche i problemi di sbalzi d'umore, oltre che l'autismo. I numeri, peraltro, salgono ulteriormente se si prendono in considerazione non solo i casi in cui sia stata fatta una diagnosi medica ma anche quelli dove sarebbe stata fatta semplicemente una autodiagnosi da parte dello stesso intervistato.