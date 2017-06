Servizi online: dal 2018 addio ai limiti geografici. Grazie UE.

Il regolamento si applicherà esclusivamente ai servizi a pagamento, mentre i servizi in chiaro, come quelli di emittenti pubbliche, potranno beneficiare delle nuove regole a patto che sia verificato il paese di residenza degli abbonati.

Tuttavia aspettate a stappare lo champagne, le regole si applicano esclusivamente per i contenuti sottoscritti nel proprio paese di residenza, dunque, almeno in teoria, non sarebbe possibile acquistare un servizio disponibile in un paese diverso dal proprio, nella speranza di usufruirne in Italia. L'obiettivo è quello di permettervi di usare i servizi a cui normalmente avete accesso durante i vostri brevi soggiorni per vacanza o studio all'estero e non quello di darvi accesso a cataloghi che normalmente non avreste a disposizione. Insomma, si vuole comunque tutelare il diritto d'autore visto che ogni contenuto, sia esso un film o un album, ha in genere un publisher diverso per ogni paese.

Le regole appena adottate saranno in vigore a partire dal primo trimestre del 2018.