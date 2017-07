Si avvicina il lancio di Free Mobile: già effettuate le prime assunzioni

Il mercato degli operatori low-cost italiani potrebbe presto arricchirsi ulteriormente. Secondo quanto riportato da Corriere Comunicazioni, infatti,sarebbe ormai prossimo al debutto nel nostro paese, sotto l’egida di

Lo stesso sito riferisce che quello che può a tutti gli effetti essere definito il quarto operatore telefonico italiano avrebbe già definito alcuni ruoli, al punto che sarebbero stati effettuati dei colloqui e delle assunzioni per i ruoli da manager ed ingegneri di rete. Free Mobile avrebbe già assunto del personale per le sedi di Milano e Roma, ma è chiaro che siamo ancora nel campo dei rumor in quanto ancora nulla è stato confermato in via ufficiale.

Il nuovo brand però sarebbe anche alla ricerca di addetti e tecnici esperti in portabilità ed assistenti che dovranno gestire le richieste dell’autorità giudiziaria.

Sul possibile (ed a quanto pare anche imminente) lancio, però, ancora non è stata diffusa alcuna indicazione ed al momento non è noto quando Free Mobile sarà disponibile in Italia.