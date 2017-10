Si chiama Movies Anywhere: ecco l'aggregatore di film definitivo

Tutti gli appassionati di film prima o poi si sono trovati di fronte al dilemma di non sapere dove acquistare una determinata pellicola, ma anche di confrontare i prezzi e capire su quali dispositivi possono essere visti i film.

La risposta a tutte queste domande può essere trovata in Movies Anywhere, un servizio sponsorizzato dalle principali case cinematografiche e piattaforme di distribuzione.

Nel momento in cui vi stiamo scrivendo, il servizio è accessibile solo negli Stati Uniti, ma prossimamente potrebbe essere disponibile anche nel resto del mondo.

Il funzionamento è molto semplice: il servizio fa da “armadietto” per l’acquisto di film da iTunes, Google Play, Amazon e Vudu, ma anche per le principali piattaforme di streaming e quei negozi online che fanno acquistare codici per DVD o BluRay.

Il sito, come rivelato da molti, altro non è che la naturale evoluzione di Disney Movies Anywhere, e si basa sulla tecnologia Keychest.

Il servizio è accessibile su iOS, Android, Apple TV, Android TV, Amazon Fire e Chromecast.