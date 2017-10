Si chiama Smart Crossing, può rilevare quando i pedoni guardano gli smartphone

La tecnologia al servizio della sicurezza stradale. Si chiama, ed al momento è solo un prototipo, che però potrebbe evitare distrazioni causate durante l’attraversamento pedonale per colpa degli smartphone.

Si tratta di un incrocio progettato per prevedere incidenti causati da pedoni che, ed accade spesso, nel corso dell’attraversamento non prestano attenzione alle vetture che provengono dalle due direzioni.

Fondamentalmente, questo incrocio proietta sulla strada delle linee in bianco e nero tramite dei LED, che si trasformano in verde quando l’area è ritenuta sicura per l'attraversamento. In questo modo, anche tenendo la testa rivolta verso il basso (e quindi verso lo smartphone o tablet) si può attraversare in totale sicurezza, senza dover rivolgere lo sguardo verso il semaforo.

Smart Crossing è dinamico e può generare diverse linee e luci, per renderle visibili e riconoscibili da auto, pedoni e ciclisti. Inoltre, è anche in grado di cambiare la propria ampiezza se posto nei pressi di scuole o luoghi sovraffollati.

L’incrocio può anche diventare rosso se qualcuno entra in strada inaspettatamente.

Attualmente il progetto è in fase di testa a Mitcham, nel Sud Ovest di Londra, ma un’eventuale implementazione a livello nazionale potrebbe essere molto costosa.