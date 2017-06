Si potrà disabilitare la connessione dati dal control center di iOS 11

Col passare delle ore, emergono sempre più novità dal fronte iOS 11 , grazie alle beta in fase di test da parte degli sviluppatori, che hanno avuto e stanno provando la versione dimostrativa del sistema operativo.

A quanto pare il gigante di Cupertino avrebbe aggiunto una funzione a lungo richiesta da parte degli utenti, che va ad espandere ulteriormente la facilità d’uso dell’OS.

iOS 11, infatti, consentirà di disattivare direttamente dal nuovo Centro di Controllo, che è stato completamente ridisegnato per includere tutto in una sola schermata, la connessione dati. In questo modo gli utenti non saranno più costretti ad andare nel menù impostazioni per disabilitarla, e potranno tenere sotto controllo anche la spesa dei dati direttamente dalla lock screen.

Ricordiamo che il nuovo Control Center include una vasta gamma di funzioni, e supporta il 3D Touch: effettuando una pressione prolungata su uno dei tanti riquadri sarà possibile gestire più facilmente tutti i comparti dei dispositivi.