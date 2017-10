Si è tenuto la scorsa notte il primo duello tra robot giganti

La scorsa notte, dagli Stati Uniti, è andato in onda su Twitch il primo scontro da robot giganti, che ha visto protagoniste le compagnie, a rappresentanza degli USA, edel Giappone. Lo show è durato poco più di 26 minuti ed è visualizzabile come sempre in apertura.

La vittoria è andata al Team USA, ma tralasciando l’aspetto puramente spettacolare, la sfida ha fornito non poche indicazioni.

Le aspettative, infatti, erano estremamente alte. Il Team MegaBots, a giudicare dalle reazioni degli esperti, ha portato avanti un ottimo lavoro, ma le fasi del combattimento avrebbero dato la sensazione di essere molto “scriptate”, come se fossero “parte di un copione”.

Il combattimento, inoltre, ha anche dimostrato che la progettazione di robot come questi è estremamente difficile, anche se per colossi del settore.

Fateci sapere cosa ne pensate attraverso i commenti, e su quali aspetti secondo voi le aziende dovrebbero lavorare per migliorare la resa.

Il combattimento in questione, però, è il primo di una lunga serie.