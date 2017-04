SilverFast 8 è disponibile anche per lo scanner Plustek OpticPro A320

Plustek Inc., Azienda leader a livello mondiale nell'ambito delle soluzioni di imaging e per la videosorveglianza, annuncia la disponibilità diper il proprio scanner

Soluzione progettata per rispondere alle necessità di grafici, case editrici, biblioteche, scuole, organizzazioni e studi professionali che necessitano quotidianamente di effettuare scansioni, anche di grande formato, OpticPro A320 ha rapidamente saputo conquistarsi i favori del pubblico e degli addetti ai lavori, che ne hanno da subito apprezzato la qualità nella digitalizzazione, la sua straordinaria flessibilità e l'elevata affidabilità.

Particolarmente veloce e semplice da utilizzare, grazie anche alla presenza di sette tasti che consentono di attivare altrettante funzioni pre-impostate con un semplice tocco, OpticPro A 320 permette di effettuare scansioni, archiviazioni, copie, conversioni OCR e in formato PDF, nonché l'invio diretto dei documenti digitalizzati via e-mail.

Già equipaggiato con una ricca dotazione di software in bundle, OpticPro A320 mette immediatamente a disposizione un completo set di strumenti per l'elaborazione delle immagini, la gestione dei documenti e la loro rapida conversione in PDF o in formato testo grazie alle tecnologie di OCR.

A tutto ciò, i professionisti più esigenti potranno da oggi benediciare anche delle esclusive funzionalità di SilverFast 8 di LaserSoft Imaging, che consentono di effettuare sofisticate ottimizzazioni e miglioramenti in modo automatico, precise calibrazioni del colore tramite target IT8 con un semplice clic sul mouse.

Per festeggiare il lancio di SilverFast 8 per OpticPro A320, fino al 30 Aprile 2017, gli utenti potranno fruire di uno sconto del 20% sul prezzo di acquisto di questo software.