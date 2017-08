Sky Italia starebbe pensando di lanciare un servizio a banda larga

Secondo quanto riferito da Bloomberg,starebbe progettando il lancio di un servizio a banda larga da offrire ai clienti premium, il tutto allo scopo di scuotere il mercato dominato da

La società di Murdoch, infatti, starebbe in trattative per collaborare con Open Fiber sul servizio, ma al momento si tratterebbe di semplici discussioni ed ancora non si sarebbe passati alla fase successiva delle trattative.

Un accordo però potrebbe essere raggiunto nel mese di Ottobre e Sky potrebbe lanciare un’offerta simile a quella presente nel Regno Unito già nel corso del prossimo anno.

Proprio nel Regno Unito, la banda larga ha permesso a Sky di incrementare la propria base di utenti, e sarebbe anche questo uno dei motivi per cui l’emittente satellitare starebbe pianificando un investimento del genere.

Interpellato da Bloomberg, però, un portavoce di Open Fiber si è rifiutato di commentare, e lo stesso ha fatto anche un rappresentante di Sky.